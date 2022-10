POL-HA: Teppichreinigungsmaschine gestohlen

Hagen-Altenhagen (ots) - Polizeibeamte nahmen am frühen Freitagmorgen (28.10.2022) in Altenhagen einen 31-jährigen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, eine Garage in Brand gesetzt zu haben. Gegen 04.15 Uhr gingen bei der Feuerwehr und der Polizei Hagen Meldungen über einen Brand in der Wehrstraße ein. ...

