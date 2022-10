Polizei Hagen

POL-HA: Mann bedroht Ehefrau und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Donnerstag, 27.10.2022, riefen Anwohner der Schillerstraße gegen 14 Uhr die Polizei. In einem Treppenhaus ging ein 38-Jähriger seine Frau aggressiv an. Später stellte sich heraus, dass es bereits in der gemeinsamen Wohnung zu einem Streit kam, bei welchem er seine Frau mit einem Messer bedrohte. Als die eingesetzten Beamten mit der Geschädigten sprachen, versuchte ihr Mann immer wieder, ihre Aussagen zu unterbrechen. Der 38-Jährige wurde immer aggressiver und ließ sich nicht beruhigen. Die Polizisten mussten ihn in Gewahrsam nehmen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige vorgelegt und eine Wohnungsverweisung mit Rückkehrverbot ausgesprochen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell