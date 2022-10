Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte Täter stehlen hochwertiges E-Bike - Zeugen gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen (26.10.2022) ein hochwertiges E-Bike in der Hagener Innenstadt gestohlen. Die 59-jährige Eigentümerin stellte ihr Zweirad gegen 09.50 Uhr im Bereich des Rathausplatzes ab und sichert dies mit einem Gliederschloss an einem Fahrradabstellplatz. Als die Hagenerin gegen 11.50 Uhr zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl ihres Eigentums fest. Unbekannte Täter haben das Gliederschloss offensichtlich gewaltsam aufgebrochen. Bei dem gestohlenen E-Bike handelt es sich um ein Fahrrad des Herstellers Cube in der Farbe grau. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Fahrrad ein grauer Gepäckträger montiert. Der Wert des E-Bikes liegt bei zirka 2.500 Euro. Wer Angaben zu Tatgeschehen oder zum Fahrrad machen kann meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02331- 986 2066. (sch)

