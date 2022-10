Polizei Hagen

POL-HA: Erschleichen von Leistungen - Unbekannter läuft nach Taxifahrt weg und bezahlt die Gebühr nicht

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ließ sich in der Nacht von Mittwoch (26.10.2022) auf Donnerstag von einem Taxifahrer von Hohenlimburg in de Hagener Innenstadt bringen und lief anschließend weg, ohne die angefallenen Kosten zu bezahlen. Gegen 00.00 Uhr rief der 59-jährige Taxifahrer die Polizei zur Körnerstraße. Er sagte den Beamten, dass er in Elsey einen männlichen Fahrgast aufgenommen hatte. Dieser stieg dann im Bereich der Grabenstraße aus dem Auto aus und lief in Richtung des Hauptbahnhofs weg, ohne die für die Fahrt angefallene Gebühr zu bezahlen. Der Mann war etwa 180 cm bis 185 cm groß, circa 40 Jahre alt und hatte lange, dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Er trug eine Jacke mit Camouflage-Muster, eine blaue Jeanshose sowie rote Turnschuhe. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen ein. (sen)

