Polizei Hagen

POL-HA: Busfahrer wird geschnitten und muss Gefahrenbremsung einleiten - 62-jähriger Fahrgast stürzt und verletzt sich schwer

Hagen-Mitte (ots)

Nach einem Überholmanöver einer 58-jährigen Autofahrerin musste ein Busfahrer am Mittwochmorgen (26.10.2022) in der Innenstadt so stark abbremsen, dass ein Fahrgast stürzte und sich dabei schwer verletzte. Gegen 10.50 Uhr wollte der 58-jährige Fahrer des Linienbusses an der Haltestelle Neumarktstraße in Richtung Altenhagen anfahren. Kurz nachdem er los fuhr, überholte ihn die 58-Jährige mit ihrem Skoda, schnitt den Bus und bog nach rechts in die Neumarktstraße ein. In Folge der eingeleiteten Gefahrenbremsung stürzte ein 62-jähriger Fahrgast in dem Bus und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle in ein Hagener Krankenhaus. Die Skoda-Fahrerin fuhr zunächst weiter, konnte aber im nahen Umfeld von Polizeibeamten angehalten und mit dem Sachverhalt konfrontiert werden. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (sen)

