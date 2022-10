Polizei Hagen

POL-HA: Volltrunken durch die Innenstadt gefahren

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag, 27.10.2022, fuhr eine Polizeistreife während des Nachtdienstes gegen 04:25 Uhr durch die Körnerstraße. Dort nahmen die Beamten einen Renault wahr, der verbotswidrig in die Hindenburgstraße einbog. Die Polizisten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Der 48-Jährige wirkte stark betrunken. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Offenbar hatte der Mann kurz vor Fahrtantritt noch Alkohol konsumiert. Auf der Wache stieg dieser Wert auf über 1,3 Promille an. Die Beamten ließen dem 48-Jährigen eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell