Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gleich zwei Unfälle innerhalb von wenigen Minuten verursacht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 78-jähriger Mann steht im Verdacht, am Dienstagnachmittag innerhalb weniger Minuten gleich zwei Unfälle in Eppelheim verursacht zu haben. Der Mann war zunächst mit seinem PKW in der Kirchheimer Straße unterwegs und streifte dort kurz vor 16 Uhr mit seinem Außenspiegel einen Smart, welcher am Fahrbahnrand geparkt war. Der Senior setzte seine Fahrt jedoch fort und verursachte kurz nach 16 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Rudolf-Wild-Straße einen Unfall mit einem Seat während des Einparkens in eine Parklücke. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Die Weiterfahrt war für den uneinsichtigen Mann beendet. Im Rahmen der Unfallermittlungen wird nun seine Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen näher geprüft. Außerdem muss er sich wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell