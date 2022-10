Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW gesucht - Unbekannte beschmieren Auto in Dahl mit Farbe

Hagen-Dahl (ots)

Bislang unbekannte Täter verschmutzten in dem Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag (25.10.2022) und Mittwochmorgen in Dahl das Auto einer 50-jährigen Frau. Die Hagenerin hatte ihren VW am Dienstag, gegen 17.30 Uhr in der Ribbertstraße geparkt. Als sie am nächsten Morgen, gegen 06.00 Uhr, zu dem PKW zurückkehrte, stellte sie sie Farbschmierereien fest. Unbekannte hatten die Substanz über das Dach und das Heck des Fahrzeugs gekippt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

