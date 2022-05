Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Grill verursacht Brand auf Terrasse

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag um 03:45 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg ein Brand einer Terrasse in der Uhlandstraße in Asperg gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Kohlegrill auf einer Terrasse, welche sich auf einem Garagendach befindet, die dortigen Bodenplatten entzündet hatte. Das Grillfeuer hatte sich nach Gebrauch am Vorabend unbemerkt über Nacht offenbar wieder von selbst entzündet. Trotz des Gebrauchs eines Feuerlöschers durch die Bewohner des Hauses musste die Feuerwehr, welche mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort anrückte, noch weitere Löscharbeiten durchführen. Hierzu mussten auch teilweise die Terrassenplatten vom Garagendach entfernt werden, um an entsprechende Schmorstellen unterhalb des Bodens zu kommen. Der Rettungsdienst hat die Bewohner vor Ort in Augenschein genommen, Verletzte gab es jedoch glücklicherweise keine. Der Sachschaden wird aktuell auf circa 4.000 Euro geschätzt.

