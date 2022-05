Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 11:30 Uhr zwischen Gerlingen und Leonberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 73-jährige E-Bike-Fahrerin schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich auf einem Feldweg außerhalb der Ortschaft parallel der Leonberger Straße zwischen Gerlingen und Leonberg. Der 54-jährige Lenker eines Skoda Octavia wollte, ebenfalls aus einem Feldweg kommend, diesen Weg queren und übersah dabei die von rechts bzw. aus Richtung Gerlingen kommende E-Bike-Lenkerin. Durch den Zusammenstoß wurde die 73-Jährige schwer verletzt und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

