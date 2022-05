Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B14, Gemarkung Nufringen: Unfall mit vier verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Ein 41 Jahre alter Fahrer eines VW Golfs befuhr am Samstagabend gegen 17:40 Uhr die Bundesstraße 14 aus Gärtringen kommend in Fahrtrichtung Herrenberg. Kurz vor der sogenannten "Pfiffkakreuzung" kommt er aus bislang unbekannten Gründen in einer leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrspur und kollidiert hierbei mit dem Opel Corsa eines 46- Jährigen. Der Opel Corsa wird durch die Kollision in die Böschung abgewiesen, der VW Golf kommt am linken Fahrbahnrand zum Stillstand. Ein ebenfalls aus Herrenberg kommender VW Passats eines 51-Jährigen kann dem dort stehenden VW Golf nicht mehr ausweichen und fährt frontal in diesen. Durch den Unfall werden alle drei Fahrzeugführer sowie die 52-jährige Beifahrerin des VW Passats verletzt und in umliegende Kliniken transportiert. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 14 auf Höhe Nufringen bis etwa 20:15 Uhr gesperrt werden. Zur Unfallaufnahme und Sperrung der Bundesstraße waren insgesamt fünf Polizeistreifen im Einsatz.

