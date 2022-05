Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen Dagersheim: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am späten Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der K1066 in Böblingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 58-jährige Motorradfahrer befuhr hierbei die K1066, verkehrsbedingt mit Schrittgeschwindigkeit, in Richtung Dagersheim. An der Einmündung Aidlinger Straße bog der 33-jährige Fahrer eines VW von Darmsheim kommend nach links auf die K1066 ein und übersah hierbei den von rechts kommenden Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht im Halswirbelbereich, weshalb er später durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt etwa 2.500 Euro.

