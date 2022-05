Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10

Schwieberdingen: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr befuhr der 29-jährige Fahrer eines Mercedes die B10 in Fahrtrichtung Vaihingen Enz. Im Kurvenbereich der Ausfahrt Schwieberdingen-West / Deponie verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Mercedes fuhr über die angrenzende Böschung und beschädigte dabei zwei Verkehrszeichen sowie den Zaun der Deponie. Der Fahrer war kurzzeitig im stark beschädigten Pkw eingeschlossen. Er blieb unverletzt und wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Mercedes wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Beim Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. Zur Unfallaufnahme befand sich eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ditzingen vor Ort.

