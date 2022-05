Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1016 Gemarkung Renningen: Unfall im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 1016 zwischen Heimsheim und Malmsheim auf Gemarkung Renningen ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die 34-jährige Fahrerin eines VW Up befuhr die Kreisstraße in Fahrtrichtung Malmsheim und kam infolge Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sie mit dem entgegenkommenden KIA Picanto eines 33-Jährigen, woraufhin sich dieser mehrfach überschlug, auf die Gegenfahrbahn geriet und etwa 50 Meter weiter abseits der Straße zum Liegen kam. Das Fahrzeug lag seitlich auf der Fahrerseite, wobei sich der Fahrzeugführer über die Beifahrerseite selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte. Die VW-Fahrerin kam erst nach etwa 100 Meter, ebenfalls abseits der Fahrbahn, in einem Gebüsch zum Stehen. Der leicht verletzte Fahrzeugführer des KIA wurde durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Die 34-Jährige blieb unverletzt. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes war eine Streife des Polizeireviers Leonberg im Einsatz.

