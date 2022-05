Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Möglingen: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Glück im Unglück hatte eine 69-Fahrerin eines Mercedes SLK, welche am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr auf der A81 in Richtung Stuttgart unterwegs war. Zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Zuffenhausen kam sie vermutlich infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit und einem übersteuerten Bremsvorgang nach links von der Fahrbahn ab, prallte in die aus Beton bestehende Mittelleitplanke und wurde durch die Wucht des Aufpralls über alle vier Fahrstreifen zurückgeschleudert. Hierbei verletzte sich die Fahrzeuglenkerin leicht und musste zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug lösten durch den Zusammenstoß die Airbags aus und der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Betongleitwand selbst wurde nicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell