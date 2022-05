Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall hat zwei Leichtverletzte zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag musste ein 60-jähriger Ford-Lenker um 13:36 Uhr an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Freiberger Straße verkehrsbedingt anhalten. Der dahinterfahrende 40-jährige Lenker eines BMW erkannte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurden beide Lenker leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

