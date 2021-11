Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer überschlug sich mit PKW

Warsow (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich am Montagabend auf der B 321 bei Warsow mit seinem PKW überschlagen. Dabei erlitt der 32-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der deutsche Fahrer mit seinem PKW zunächst in Schleudern geraten und dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei stellte beim 32-Jährigen wenig später einen Atemalkoholwert von 1,17 Promille fest. Der Verunglückte wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn ist zudem Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden. Das Unfallauto, an dem ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

