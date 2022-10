Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: 4-Jährige reist allein weiter - Vater verpasst den Zug Hameln, am 01.10.2022 gegen 17:30 Uhr

Hannover (ots)

Da wollte er nur mal schnell eine rauchen und stieg aus der S 5 in Hameln aus. Seine 4-jährige Tochter blieb im Zug und als der 34-jährige Vater wieder eisteigen wollte, waren die Türen bereits verriegelt. So fuhr die S-Bahn weiter in Richtung Hannover, samt Tochter und Gepäck. Der Zugbegleiter fand das Kind unterdessen und verständigte die Bundepolizei. Die nahm das kleine Mädchen in ihre Obhut. Das Gepäck wurde durchsucht, in der Hoffnung irgendeinen Hinweis auf die Adresse der Eltern zu finden. Dabei kamen Amphetamine und betäubungsmittelhaltige Medikamente zum Vorschein. Aufgrund dessen untersagte die Bundespolizei die gemeinsame Weiterfahrt und informierte stattdessen die Mutter in Paderborn. Der polnische Landsmann ist der Polizei bekannt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er reiste nach den polizeilichen Maßnahmen ohne seine Tochter weiter. Die Substanzen blieben bei der Bundespolizei in Hannover.

