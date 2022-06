Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: PKW rammt geparkten PKW und flüchtet

Bild-Infos

Download

Bückeburg (ots)

(Bod) Ein unbekannter Fahrzeugführer kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort mit einem geparkten blauen VW Passat mit auswärtigem Kennzeichen zusammen. Zugetragen hat sich dies in der Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße in Bückeburg vermutlich in den Abendstunden des 16.06.2022. Der Nutzer des Passates entdeckte den Schaden an dem PKW am heutigen Morgen und erstattete Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Aufgrund der Vielzahl von Besuchern der momentan stattfindenden Landpartie und das dadurch erhöhten Verkehrsaufkommens ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Unfallgeschehen von Unbeteiligten mitbekommen wurde. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bückeburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell