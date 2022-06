Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220610.5 Kellinghusen: Supermarktkundin Opfer eines Taschendiebes

Kellinghusen (ots)

Am Donnerstag um 14:10 Uhr tätigte eine 78jährige Kellinghusenerin ihre Einkäufe bei einem Supermarkt An der Stör. Ihre Geldbörse verstaute sie in einer Umhängetasche, die sie auf ihrer Schulter trug. Während des Einkaufes fielen der Kundin bereits zwei Männer auf. Beim Milchregal stellte sich ein Mann direkt hinter sie, entnahm eine Milch und stellte diese wieder zurück. Erst im Kassenbereich entfernten sich die Männer. An der Kasse fiel nun der Kundin auf, dass der Reißverschluss der Umhängetasche geöffnet und die Geldbörse entwendet wurde. Beide Männer waren etwa Anfang 30 Jahre alt, circa 1,75 m groß und schlank. Neben persönlichen Ausweispapieren und einer EC-Karte fehlen 370 Euro Bargeld. Vermutlich wurde der Körperkontakt genutzt, um an die Geldbörse zu gelangen. Die Polizei bittet weiterhin um Aufmerksamkeit bei Einkäufen.

