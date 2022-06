Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220610.4 Itzehoe: Gartenmöbel aus Möbelgeschäft entwendet

Itzehoe (ots)

In der Zeit zwischen Freitag und Dienstag machten sich unbekannte Täter am Außenbereich eines Möbelgeschäftes Am Brookhafen zu schaffen. Während der Pfingstfeiertage verschafften diese sich Zutritt zum eingezäunten Außenbereich und entwendeten einen Beistelltisch sowie das Gestell einer Sitzbank.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell