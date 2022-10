Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Motorradfahrerin - 89-jähriger Mann leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 89-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstagabend (27.10.2022) in Altenhagen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Hagener überquerte, gegen 19.00 Uhr, die Zehlendorfer Straße im Bereich der dortigen Schule. Zur selben Zeit fuhr eine 53-jährige Motorradfahrerin mit ihrer Honda die Zehlendorfer Straße in Richtung Märkischer Ring herab. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision zwischen dem Fußgänger und dem Motorrad. In der Folge stürzte der 89-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Hagener Krankenhaus. Auch die 53-jährige Motorradfahrerin stürzte bei dem Verkehrsunfall, blieb aber unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

