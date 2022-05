Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meppen (ots)

Am Montag kam es gegen 7.50 Uhr am Schillerring/Ecke Schullendamm in Meppen-Esterfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Pkw übersah beim Abbiegen vom Schullendamm in den Schillerring den rechts neben sich fahrenden Radfahrer und touchierte diesen. Der 15-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Der Unfallbeteiligte sowie Zeugen und Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer: 05931-9490 zu melden.

