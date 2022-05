Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Freitag gegen 12.05 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Renault Master mit polnischem Kennzeichen die Baumwollstraße in Richtung Gronau. Auf der Strecke geriet das Fahrzeug mehrfach auf den Gegenfahrstreifen. Hierbei soll es in mehreren Fällen zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs gekommen sein. Personen, die durch den Renault gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Bad Bentheim, Tel. 05922/9800, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell