POL-HA: Frau auf Parkplatz angefahren

Hagen-Emst (ots)

Eine 66-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagvormittag (27.10.2022) von einem PKW angefahren und leicht verletzt worden. Die Hagenerin hielt sich gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Karl-Ernst-Osthaus-Straße auf. Hierbei wurde sie von einer 52-jährigen Hagenerin übersehen, die mit ihrem PKW rückwärts in eine Parkbox einparken wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 66-Jährige leicht am Fuß verletzt wurde. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen für weitergehende Untersuchungen in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (sch)

