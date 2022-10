Polizei Hagen

POL-HA: Brandstiftung in Altenhagen - Polizeibeamte nehmen 31-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizeibeamte nahmen am frühen Freitagmorgen (28.10.2022) in Altenhagen einen 31-jährigen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, eine Garage in Brand gesetzt zu haben. Gegen 04.15 Uhr gingen bei der Feuerwehr und der Polizei Hagen Meldungen über einen Brand in der Wehrstraße ein. Vor Ort erkannten die Beamten, dass eine Garage, die augenscheinlich als Lager für diverse Gegenstände genutzt wurde, im Vollbrand stand. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits insgesamt drei im unmittelbaren Bereich neben der Garage geparkte Autos stark beschädigt. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten die Polizisten einen 31-jährigen Mann fest, der nach dem aktuellen Ermittlungsstand als Tatverdächtiger für die Brandstiftung in Frage kommt. Sie nahmen den Mann vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

