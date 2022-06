Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Niedergeckler, B50 (ots)

Am Donnerstag, den 28.06.2022 gegen 16:45 befuhr ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer die B50 von Sinspelt kommend in Fahrtrichtung Niedergeckler. In einer Rechtskurve schnitt ein schwarzer BMW mit luxemburgischen Kennzeichen die für ihn links verlaufende Kurve, woraufhin der 18-jährige Mann nach rechts ausweichen musste und mit der Schutzplanke kollidiert. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrer des schwarzen BMW entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Er wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen. Ebenso werden Personen, die den Verkehrsvorgang beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können um Kontaktaufnahme mit der Polizei Bitburg gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell