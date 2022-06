POL-PDWIL: Randalierer beschädigte RTW-Fahrzeug

Hillesheim (ots) - Im Zeitraum 09.06.2022 bis 23.06.2022 beschädigten bisher unbekannte Täter vermutlich durch Werfen von Steinen oder "Schlagen" mit Steinen die Hauswand eines Anwesens in der Kölner Straße in Hillesheim. Hinweise zur Tat oder möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 ...

mehr