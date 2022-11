Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch auf Sportgelände; Riskantes Überholmanöver

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Einbrecher auf Sportgelände unterwegs

Einbrecher haben zwischen Montag, zehn Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, auf dem Sportgelände in Hengen ihr Unwesen getrieben. Gewaltsam verschafften sie sich Zutritt zu einem Lagerschuppen und zwei Garagen und entwendeten aus dem Schuppen einen Kompressor sowie ein Mostfass. Der Wert des Diebesguts und der entstandene Sachschaden belaufen sich insgesamt auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (rn)

Ofterdingen (TÜ): Riskant überholt (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Mössingen sucht Zeugen zu einem offenbar riskanten Überholmanöver am Dienstagnachmittag auf der B 27 zwischen Dußlingen und Ofterdingen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war eine Ford Focus-Lenkerin gegen 15.50 Uhr auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Ofterdingen unterwegs. Vor der Fahrbahnverengung ermöglichte sie einem silberfarbenen Pkw das Einfädeln vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Daraufhin soll der 59-jährige Lenker eines Mercedes GLK nach dem Überholverbot über die Sperrfläche hinweg links am stockenden Verkehr vorbeigefahren sein. Anschließend soll er aufgrund des Gegenverkehrs unmittelbar vor der Ford Focus-Lenkerin eingeschert sein, sodass diese stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07473/9521-0 beim Polizeiposten Mössingen zu melden. (mr)

