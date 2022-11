Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frau aus Neckar gerettet, Falschfahrer auf der B 28, Einbrüche, Unfälle

Reutlingen (ots)

Radlerin verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Die 55-Jährige war mit ihrem Zweirad kurz vor 17 Uhr in der Unterführung vom Gustav-Werner-Platz herkommend unterwegs und wollte die Tübinger Straße, auf der sich der Verkehr staute, auf Höhe des gekennzeichneten Radwegs überqueren. Ein Autofahrer auf dem rechten Abbiegestreifen signalisierte der Frau offenbar, dass sie die Straße queren könne, worauf die 55-Jährige losfuhr. Dabei übersah sie jedoch den BMW eines 49-Jährigen, der auf der linken Abbiegespur fuhr. In der Folge kollidierte die Radlerin mit dem rechten Außenspiegel des Wagens, stürzte zu Boden und verletzte sich. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Wohnungseinbrecher unterwegs

In zwei Wohnungen ist am frühen Dienstagabend eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster verschaffte sich in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.15 Uhr ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Straße Kleine Hülengasse in Rüdern. Anschließend durchsuchte der Unbekannte die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Bargeld und Schmuck erbeutete ein Einbrecher in der Zeit von 18.45 Uhr bis 20.15 Uhr bei einem Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Neuffenstraße im Stadtteil Zollberg. Der Täter war ebenfalls über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere gelangt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Einbrecher gestört

Zwei Einbrecher sind durch nach Hause kommende Bewohner am Dienstagabend überrascht worden. Die Unbekannten waren über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Alte Plochinger Steige gelangt und hatten die Wohnräume nach Wertsachen durchwühlt. Als die Bewohner kurz nach 18 Uhr nach Hause kamen, bemerkten sie, wie die Einbrecher über den Garten in Richtung Hohenreisach flüchteten. Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit mehreren Polizeistreifen, darunter auch Polizeihundeführer sowie ein Polizeihubschrauber verlief negativ. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zusammen mit Kriminaltechnikern hat das Polizeirevier Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): Radfahrer übersehen

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Bernhausen ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Eine 37-Jährige parkte mit einem Opel Zafira gegen elf Uhr rückwärts von einem Parkplatz auf die Scharnhäuser Straße aus. Hierbei übersah sie den mit seinem Citybike auf dem Gehweg radelnden 39-Jährigen. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der Radler zu Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (ms)

Filderstadt (ES): Unfall auf der B 27

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstagabend einen Auffahrunfall auf der B 27 mitverursacht. Der Unbekannte befuhr gegen 18 Uhr die Bundesstraße von Stuttgart herkommend in Richtung Tübingen. Kurz vor dem Parkplatz bei Plattenhardt soll er aus bislang unbekannten Gründen bis zum Stillstand abgebremst haben. Eine nachfolgende, 54-jährige Renault-Lenkerin konnte nur durch eine Vollbremsung einen Unfall verhindern. Ein dahinterfahrender, 24 Jahre alter Golffahrer konnte ebenfalls gerade noch abbremsen. Einer ihm hinterherfahrenden, 31 Jahre alten BMW-Lenkerin reichte es nicht mehr anzuhalten und sie schob mit ihrem X1 den VW auf den Twingo. Hierdurch wurde die 54-jährige Renault-Lenkerin leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Verkehrsteilnehmer dauern an. (ms)

Bempflingen (ES): Radfahrer zusammengestoßen

Zwei Radfahrer sind am Dienstagabend in der Bempflinger Lindenstraße zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Gegen 19.45 Uhr begegneten sich ein 32-Jähriger mit einem Herrenrad und ein 52 Jahre alter Mann mit einem Pedelec auf dem Gehweg. Hierbei verhakten sich die Lenker der beiden Räder und die Männer fielen auf den Asphalt. Der 52-Jährige musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Sein 55 Jahre alter Mitfahrer war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Die Verletzungen des 32 Jahre alten Radfahrers wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch fest, dass er unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

Tübingen (TÜ): Mit Motorroller gestürzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Motorroller-Lenker beim Sturz von seinem Zweirad am Dienstagvormittag erlitten. Der 71-Jährige war mit seinem Roller der Marke Piaggio gegen 10.50 Uhr auf der L 1208 von Bebenhausen herkommend in Richtung Tübingen unterwegs. Auf Höhe eines Parkplatzes verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde der Senior mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an seinem Motorroller beläuft sich auf zirka 300 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Falschfahrer auf der B 28 unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein Senior ist am Dienstagabend als Falschfahrer auf der B 28 unterwegs gewesen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 81-Jährige mit einem Mercedes-Benz kurz vor 19 Uhr zunächst auf der Bundesstraße von Tübingen herkommend in Richtung Rottenburg unterwegs. An der Anschlussstelle Hirschau fuhr der Mercedes-Lenker von der B 28 ab, drehte am dortigen Kreisverkehr und fuhr auf der falschen Richtungsfahrbahn nach Tübingen zurück. Kurz nach der Anschlussstelle konnte ein in Richtung Rottenburg fahrender, 28 Jahre alter Lkw-Lenker nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern. Eine 21 Jahre alte Beifahrerin in seinem Opel Movano verletzte sich hierbei jedoch leicht und musste im Anschluss vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ohne Anzuhalten war der 81-Jährige in Richtung Tübingen weitergefahren. Aufgrund des Falschfahrers mussten eine 34-jährige BMW-Fahrerin und eine 29 Jahre alte Audi-Lenkerin ebenfalls eine Vollbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Beim Ausweichen kollidierten die Fahrzeuge der Frauen jedoch und es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7.000 Euro. Der Mercedes-Lenker setzte seine Fahrt weiter fort. Nach der Fahrbahntrennung wechselte er auf die eigentliche Richtungsfahrbahn nach Tübingen und bog auf ein Tankstellengelände in der Europastraße ab. Dort konnte der ältere Mann kurz darauf angetroffen werden. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 nach weiteren Verkehrsteilnehmern, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Verkehrsunfall auf B 27 (Zeugenaufruf)

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall ist es am Dienstagmittag auf der B 27 in Fahrtrichtung Hechingen gekommen. Kurz nach 14.30 Uhr war dort nach derzeitigen Ermittlungen ein 56 Jahre alter Iveco-Lenker unterwegs und wollte vor der Fahrbahnverengung vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Da dort ebenfalls Fahrzeuge fuhren, war dies nicht sofort möglich. Der von hinten heranfahrende, 79-jährige Lenker eines BMW ging jedoch von einem Fahrstreifenwechsel des Iveco aus und wollte diesen links überholen. Hierbei prallte der BMW gegen das linke Heck des Iveco und schob diesen in die Mittelleitplanken. Auch der BMW touchierte diese. Bei dem Unfall entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 30.000 Euro. Der BMW musste zudem abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07473/9521-0 beim Polizeiposten Mössingen zu melden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Mit geparkten Fahrzeugen kollidiert

Auf rund 10.000 Euro dürfte sich der Blechschaden belaufen, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Jahnstraße entstanden ist. Der 19 Jahre alte Lenker eines Kia war dort gegen 17.45 Uhr stadteinwärts unterwegs und touchierte mit seinem Wagen zunächst einen am rechten Straßenrand geparkten VW Polo. Anschließend stieß der Kia noch gegen einen ebenfalls abgestellten Hyundai. Dieser wurde dadurch noch gegen einen VW Touran geschoben. Beim Unfall verletzte sich der Heranwachsende nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Einen Rettungswagen lehnte er jedoch ab. Sein Auto sowie der Polo mussten abgeschleppt werden. (mr)

Mössingen (TÜ): Radfahrer touchiert und weitergefahren

Ein Radfahrer ist am frühen Mittwochmorgen von einem Pkw-Lenker touchiert und leicht verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge war ein bislang unbekannter Lenker vermutlich eines dunklen Porsche Cayenne kurz vor sieben Uhr von der Firstwaldstraße nach links in die Straße Auf der Lehr in Richtung Öschingen abgebogen. Hierbei soll er einen von rechts kommenden, 59 Jahre alten Radler berührt haben, der von der Durchgangsstraße nach links in die Firstwaldstraße abbiegen wollte. Durch den Kontakt stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher fuhr danach ohne anzuhalten weiter. Der Radler kam im Anschluss zum Polizeiposten Mössingen und erstattete Anzeige. Er musste dort vom Rettungsdienst versorgt und später in einer Klinik ärztlich behandelt werden. Die Ermittlungen zu dem Porsche dauern an. (ms)

Tübingen (TÜ): Frau aus Neckar gerettet

Eine 35 Jahre alte Frau konnte am Dienstagabend im Bereich der Eberhardsbrücke aus dem Neckar gerettet werden. Gegen 19.10 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle alarmiert, nachdem Zeugen gemeldet hatten, dass sich eine Person von der Platanenallee aus in den Neckar begeben hatte. Die Feuerwehr zog die 35-Jährige kurz darauf im Bereich der Brücke mit Hilfe einer Wurfleine aus dem Wasser. Die augenscheinlich unverletzt gebliebene Frau wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (rn)

