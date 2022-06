Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dixi Toiletten durch Feuer beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Erkelenz (ots)

An der Straße Adolf-Kolping-Hof haben bislang unbekannte Täter zwei Dixi Toiletten beschädigt. Gegen 4.50 Uhr wurde am 15. Juni (Mittwoch) festgestellt, dass die Toiletten brennen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch den Brand wurden ein Baum, der Zaun des Spielplatzes sowie ein Stück der Wiese ebenfalls beschädigt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

