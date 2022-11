Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Warnung vor Telefonbetrügern; Betrunkener Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Warnhinweis der Polizei zur sofortigen Verbreitung insbesondere über den Rundfunk.

Sofortmeldung: Aktueller Warnhinweis für den Bereich Reutlingen

Zur Stunde rollt eine Welle von betrügerischen Telefonanrufen über Reutlingen hinweg. Die Kriminellen geben sich als Polizeibeamte oder andere Amtspersonen aus, erkundigen sich nach Ihrem Geld und Wertsachen, welche bei Ihnen zu Hause oder bei Ihrer Bank angeblich nicht mehr sicher sind und drängen Sie dazu, diese zur Verwahrung an die Polizei zu übergeben.

Die Polizei rät: Schützen Sie sich, indem Sie sofort auflegen, wenn Sie einen Anruf dieser Art erhalten!

Gehen Sie nicht auf das Gespräch ein. Es handelt sich um einen Anruf von Kriminellen! Die echte Polizei fragt Sie niemals nach Geld oder Wertsachen und würde diese auch niemals in Verwahrung nehmen. (ak)

Reutlingen (RT): Auffahrunfall

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 64 Jahre alter Opel-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Ringelbach erlitten. Eine 24-Jährige befuhr gegen 8.10 Uhr mit ihrem Renault die Ringelbachstraße. Auf Höhe der dortigen Sportplätze bemerkte sie offenbar zu spät, dass der vorausfahrende Opel-Lenker bremsen musste und fuhr in das Heck des Wagens. Der 64-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die ineinander verkeilten Autos, an denen Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden war. (rn)

Metzingen (RT): Lkw-Fahrer mit über 2,5 Promille unterwegs

Ein stark alkoholisierter Fahrer eines 40-Tonners hat die Polizei am Dienstagvormittag aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war zuvor mehreren aufmerksamen Zeugen gegen 9.40 Uhr auf der B313 aus Richtung Grafenberg in Fahrtrichtung Metzingen fahrend aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Am Kreisverkehr am Ortseingang von Metzingen konnte er angehalten und kontrolliert werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro erhoben. Der Mann sieht nun einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. (md)

Pfullingen (RT): Auf vorausfahrenden Pkw aufgefahren

Am Dienstagmorgen hat sich auf der Marktstraße ein Auffahrunfall mit einer verletzten Person und einem Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro ereignet. Gegen 8.40 Uhr fuhr eine 45-Jährige mit ihrem VW auf der Marktstraße in Richtung Südbahnhof. Auf der Rechtsabbiegespur an der dortigen Kreuzung fuhr sie mit ihrem Wagen auf den verkehrsbedingt vor ihr anhaltenden Ford einer 40-Jährigen auf. Die 45-Jährige zog sich bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Dußlingen (TÜ): Unfall beim Abbiegen

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen erlitten. Gegen 7.40 Uhr war ein 51 Jahre alter Lkw-Lenker mit einem Mercedes Atego auf der K 6901 von Gomaringen herkommend unterwegs. Im Bereich der B 27 wollte er anschließend auf die Zufahrt zur Bundesstraße in Richtung Balingen abbiegen, worauf es zur Kollision mit dem entgegenkommenden, 21-jährigen Biker kam. Dieser hatte noch versucht, den Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zu verhindern. Der Motorradfahrer stürzte von seiner Suzuki und kam auf der Straße zum Liegen. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Sein Zweirad wurde abgeschleppt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf circa 7.000 Euro. (mr)

Bodelshausen (TÜ): Heftig kollidiert

Am frühen Montagabend hat sich in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 18.45 Uhr fuhr ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Fiat Ducato aus der Schillerstraße in die Bahnhofstraße ein und missachtete die Vorfahrt eines dort mit seinem VW Golf fahrenden 50-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge in die Brunnenstraße abgewiesen. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurden beide Fahrer nicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie aber zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Am Fiat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr vor Ort. (sm)

Tübingen (TÜ): Unfall verursacht und geflüchtet

Den flüchtigen Fahrer eines gelben oder orangenen Kleinwagens sucht die Polizei nach einem schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag, gegen 14.25 Uhr, auf der B 27 ereignet hat. Dieser fuhr an der Anschlussstelle Derendingen auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Hechingen auf. Dabei missachtete er den Vorrang eines 62-jährigen Audifahrers, der abrupt von der rechten auf die linke Spur wechseln musste, um eine Kollision zu vermeiden. In der Folge prallte der Audi gegen einen Mercedes eines 38-Jährigen, der auf der linken Spur unterwegs war. Dessen Wagen wurde anschließend noch gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Hechingen fort, ohne sich um die Folgen seines Fahrverhaltens zu kümmern. Der entstandene Sachschaden dürfte über 10.000 Euro betragen. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (ak)

