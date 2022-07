Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Brandstiftung Brigittenstraße - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Nach dem Brand in einem Reihenhaus an der Brigittenstraße in Kaldenkirchen am vergangenen Sonntagnachmittag, 24. Juli, hatten die Ermittler schnell festgestellt, dass es sich um Brandstiftung handelte (wir berichteten in unseren Meldungen 652 und 661). Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich sehr bald der Tatverdacht gegen einen 34-jährigen Deutschen aus Mönchengladbach. Er konnte am Donnerstagnachmittag in Nettetal festgenommen werden und wurde am Freitagmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen dauern an. /hei (673)

