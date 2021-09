POL-RZ: Portmonee sucht Besitzer

Polizeidirektion Ratzeburg

13. September 2021 | Kreis Stormarn - 30.08.2021 - Ammersbek

Bei der Polizeistation Ammersbek wurde am 09.September 2021 ein schwarzblaues Portmonee abgegeben. Dieses wurde bereits am 30.08.2021 von einer Kundin im Futterhaus in der Hamburger Straße in Ammersbek aufgefunden und bei den Angestellten hinterlegt. Da sich kein Eigentümer beim Futterhaus meldete, wurde es nun der Polizei samt Bargeld übergeben.

Wer sein Portmonee vermisst und es eventuell im Futterhaus versetzt hat, setze sich bitte mit den Beamten der Polizeistation Ammersbek in Verbindung.

