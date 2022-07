Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Unfall zwischen Pedelec und Pkw - 76-Jähriger leicht verletzt

Nettetal-Leuth (ots)

Am 28.07.2022 hat es gegen 10.00 Uhr in Leuth einen Unfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einer Pkw-Fahrerin gegeben. Ein 76-jähriger Nettetaler fuhr mit seinem Pedelec auf der Straße ´Hasert` in Fahrtrichtung Hinsbecker Straße. Beim Überqueren der Fahrbahn der Hinsbecker Straße schaute der Deutsche nicht ordnungsgemäß und missachtete das Vorfahrt-gewähren-Schild. Dabei kam es zu einer Kollision mit einer 70-jährigen Nettetalerin, die mit ihrem Pkw die Hinsbecker Straße in Fahrtrichtung Hinsbeck entlang fuhr. Der 76-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. /AM (671)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell