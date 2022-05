Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: WhatsApp-Betrüger scheitern

Nettetal (ots)

Aufmerksame Bankmitarbeiter verhindern Überweisung "Hallo Mama, ich hab eine neue Handynummer." Eine 82-jährige Nettetalerin erhielt auf ihrem Mobiltelefon am Mittwoch eine ähnliche Nachricht, angeblich von ihrem Sohn. Die Dame speicherte die Nummer. Später erhielt sie eine weitere Nachricht, in welcher der vermeintliche Sohn angab, finanzielle Hilfe zu benötigen. Die Nettetalerin tätigte die erbetenen Überweisungen. Aufmerksame Mitarbeitende der in Hamburg ansässigen Bank wunderten sich jedoch, dass die Beträge auf ein Konto nach Dänemark überwiesen werden sollten und stornierten die Transaktion. Sie setzten sich mit der Nettetalerin in Verbindung, die sich daraufhin mit ihrem Sohn in Verbindung setzte. Nun wurde klar, dass sich Betrüger bei der Frau als Sohn ausgegeben hatten. Die Polizei rät: Gehen Sie nie auf Geldzahlungsforderungen über Messenger-Dienste ein. Wenn Sie auf diese Weise von einer oder einem angeblichen Bekannten oder Verwandten unter einer fremden Nummer kontaktiert werden, fragen Sie unter den Ihnen zuvor bekannten Erreichbarkeiten persönlich nach, ob tatsächlich die Nummer gewechselt wurde. Nehmen Sie eine fremde Nummer nicht sofort als Kontakt auf. Sprechen Sie mit Ihren älteren Bekannten oder Verwandten über diese Betrugsmasche. /wg (379)

