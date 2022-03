Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Aktualisierte Impfangebote der Feuerwehr Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots)

Aufgrund der weiter rückläufigen Nachfrage nach Impfungen gegen das Corona-Virus bietet die Feuerwehr ab April 2022 nur noch donnerstags in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr Impfungen an der stationären Impfstelle auf dem Parkplatz "Heidkamper Tor" im Stadtteil Heidkamp von Bergisch Gladbach an.

Eine vorherige Terminreservierung ist obligatorisch unter http://impfangebote.feuerwehr-gl.de.

Es stehen die mRNA-Impfstoffe von BioNtech und Moderna sowie der Nuvaxovid-Impfstoff von Novavax zur Verfügung. Das Impfangebot richtet sich an alle interessierten ab dem 5. Lebensjahr.

