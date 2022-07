Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Roller-Diebe - Einsatzkräfte ermitteln erfolgreiche mit Hilfe von Polizeihund

Viersen (ots)

In der Nacht des 28.07.2022 gegen 01.50 Uhr ist die Polizei wegen eines Roller-Diebstahls alarmiert worden. Auf der Gereonstraße in Viersen stellte eine 17-jährige Viersenerin fest, dass drei Unbekannte den geklauten Roller ihrer Mutter auf der Gereonstraße in südliche Richtung schoben. Die 17-Jährige konnte der Polizei eine Beschreibung der drei augenscheinlich Jugendlichen geben, die das Gefährt aus einem frei zugänglichen Innenhof entwendet hatten. Die Einsatzkräfte fanden den Roller kurz darauf in einem Fußweg seitlich der Gereonstraße. Fast zeitgleich stießen andere Beamte auf drei Jugendliche, auf die die Beschreibung der Zeugin zutraf. Diese waren zu Fuß unterwegs vom Tatort in Richtung Hauptstraße. Am aufgefundenen Roller entnahm eine Beamtin Geruchsproben - und dann kam Diensthund Friedrich zum Einsatz. Er nahm die Fährte auf und stand kurz darauf vor den drei Jugendlichen. Bei den jungen Männern handelt es sich um drei - zwei 18-jährige und ein 21-jähriger - Viersener. Alle drei sind polizeibekannt. Zwei von ihnen mussten zur Identitätsfeststellung mit zur Wache; weil sie keine Personaldokumente vorlegen konnten. Die Ermittlungen dauern an. /AM (668)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell