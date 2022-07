Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: 64-jähriger Pedelec-Fahrer stürzt - Alleinunfall

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am 26.07.2022 hat es gegen 11.30 Uhr einen Alleinunfall mit einem Pedelec-Fahrer auf der Friedrichstraße in Tönisvorst-St. Tönis gegeben. Der 64-jährige Tönisvorster befuhr die Friedrichstraße in Richtung Biwak. Ein 38-jähriger Autofahrer kam ihm entgegen und hielt an einer verengten Stelle ordnungsgemäß an, um dem Radfahrer Vorrang zu lassen. Ohne Fremdverschulden stürzte der 64-Jährige dann. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer. Der 64-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. /AM (665)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell