Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall zwischen Fahrrad und Pedelec - 51-Jährige leicht verletzt

Viersen (ots)

Am 26.07.2022 hat es gegen 13.25 Uhr einen Unfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pedelec-Fahrer auf der Kreuzung Freiheitsstraße / Alte Bruchstraße in Viersen gegeben. Eine 51-jährige Viersenerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Alten Bruchstraße in Fahrtrichtung Lindenstraße. Kurz vor der Kreuzung Freiheitsstraße / Alte Bruchstraße kam ihr ein 31-jähriger Viersener auf einem Pedelec entgegen. Dieser kam aus Richtung Lindenstraße über die Freiheitsstraße auf den Radweg der Alten Bruchstraße. Auf Grund der plötzlichen Begegnung hatten beide Radfahrenden noch versucht einander auszuweichen und kollidierten dabei mit den Vorderrädern. Beide Viersener stürzten zu Boden. Die 51-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen schließt die Polizei nicht aus, dass sich auf Grund einer schlechten Einsicht wegen einer Baustelle beide Radfahrer mittig auf dem Radweg befunden haben und es deswegen zur Kollision gekommen ist. /AM (664)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell