Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Willich-Neersen (ots)

Am Dienstag, 26.07.2022, hat sich zwischen 08.00 Uhr und 19.15 Uhr ein Wohnungseinbruch in Neersen auf der Hauptstraße ereignet. Ein 23-Jähriger stellte bei seiner Heimkehr von der Arbeit fest, dass seine Wohnungstüre in dem Mehrfamilienhaus aufgehebelt wurde. Ob die unbekannten Täter etwas entwendeten, ist bislang unklar. Die Polizei bittet um Hinweise unter der 02162/377-0. AM/ (663)

