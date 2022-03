Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - In Werkstatt eingebrochen

Rastatt (ots)

Unbekannte brachen am frühen Mittwochmorgen in eine Werkstatt in der Industriestraße ein und ließen unter anderem eine zerstörte Fensterscheibe zurück. Gegen 2:45 Uhr alarmierte der Besitzer der Firma die Polizei, nachdem die installierte Alarmanlage Personen im Gebäude registriert hatte. Trotz der schnellen Anfahrt mehrerer Polizeistreifen und der Durchsuchung des Gebäudes mit einem Polizeihund, konnten die Unbekannten nicht mehr angetroffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren offenbar drei Personen über ein Fenster in das Innere gelangt und suchten in der Folge nach Diebesgut. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, ob sie dabei auch fündig wurden. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt.

/rs

