POL-OG: Baden-Baden - Unfallflucht unter dem Einfluss von Drogen

Eine Verkehrsunfallflucht beschäftigte die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden am Dienstagabend. Der flüchtige Fahrer befuhr zuvor vermutlich mit seinem Mercedes-Benz die Gernsbacher Straße in Richtung Sophienstraße, als er gegen 19:00 Uhr mit einem dortigen Verkehrsschild kollidierte. Danach entfernte sich der 41-jährige über den Leopoldplatz in Richtung Bertholdplatz. An diesem beschädigte er erneut mehrere Poller und flüchtete nach dem Abstellen seines Fahrzeugs zu Fuß weiter. Im Rahmen der Fahndung durch mehrere Streifen konnte der flüchtige Fahrer schlussendlich in der Maria-Viktoria-Straße vorläufig festgenommen werden. Ein später durchgeführter Vortest auf dem Polizeirevier verlief positiv auf Betäubungsmittel. Hierbei stellte sich auch heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis zum Führen seines Fahrzeugs vorweisen konnte. Ihn erwarten nun die entsprechenden Anzeigen.

