POL-VIE: Viersen: Hubert-Vootz-Haus - Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen, Zeugensuche

Kempen (ots) - Am 25.07.2022 hat es am Morgen einen Unfall auf dem Industriering Ost im Kempen gegeben. Eine 82-jährige Kempenerin fuhr mit ihrem Pkw die St. Huberter Straße entlang und beabsichtigte in den dortigen Kreisverkehr einzufahren. Die Kempenerin hielt ordnungsgemäß an, um den Verkehr zu beobachten. Die dort befindliche Fahrradfurt hatte sie mit ihrem Pkw ...

mehr