Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Einbruch um Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Zwischen dem 22.07.2022, 20.00 Uhr, und dem 25.07.2022, 13.40 Uhr, hat sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Buschstraße in Nettetal-Kaldenkirchen ereignet. Der Vater des dort wohnenden 46-Jährigen wollte in dem Haus nach dem Rechten sehen. Bei Ankunft sah der 77-Jährige eine eingeschlagene Fensterscheibe und stellte fest, dass das Wohnhaus durchwühlt wurde. Ob die unbekannten Täter etwas entwendet haben ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Die Kripo ermittelt nun und bittet um Hinweise unter der 02162/377-0. / AM (658)

