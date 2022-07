Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall zwischen Radfahrerin und Pkw-Fahrerin - 60-Jährige leicht verletzt

Kempen (ots)

Am 25.07.2022 hat es am Morgen einen Unfall auf dem Industriering Ost im Kempen gegeben. Eine 82-jährige Kempenerin fuhr mit ihrem Pkw die St. Huberter Straße entlang und beabsichtigte in den dortigen Kreisverkehr einzufahren. Die Kempenerin hielt ordnungsgemäß an, um den Verkehr zu beobachten. Die dort befindliche Fahrradfurt hatte sie mit ihrem Pkw bereits überquert. Zu dem Zeitpunkt befuhr eine 60-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg auf dem Industriering Ost in Fahrtrichtung St. Huberter Straße. Beim Überqueren der St. Huberter Straße kollidierte sie dann aus ungeklärten Gründen mit dem Heck des stehenden Pkw der 82-Jährigen. Die Deutsche kam auf Grund der Kollision zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Mittels Rettungswagen wurden sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. /AM (657)

