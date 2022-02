Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (17.02.2022) wurde an der Nordwalder Straße zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr ein grauer Skoda Yeti beschädigt. Das Fahrzeug war in Höhe des Friedhofs abgestellt. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05971/9384215 bei der Polizei in Rheine zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell