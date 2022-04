Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrolle eines ausländischen LKW mit Ladepritsche in Lüdenscheid

Bild-Infos

Download

Lüdencsheid (ots)

Am Montag, den 25.04.22, um 16:50 Uhr, kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes Süd auf der Brunscheider Straße / Bellmerei in Lüdenscheid einen in Bulgarien zugelassenen LKW mit einem 48jährigen bulgarischen Fahrzeugführer.

Der LKW fiel den Beamten dadurch auf, dass die Beleuchtungseinrichtung verändert worden war. Im vorderen Bereich war eine nicht zulässige Xenon Beleuchtung nachgerüstet. Den seitlichen Unterfahrschutz des LKW hatte man kreativ, jedoch vom Anprallschutz her instabil, aus Trockenbauprofilen gebaut. An diesen Leichtbau-Aluprofilen wurde nicht zulässige Seitenmakierungsleuchten angebracht.

Weiter konnten an dem LKW zahlreiche Korrosionsstellen festgestellt werden. Diese befanden sich an der Karosserie und an tragenden Rahmenteilen. Die Feststellbremse war nicht funktionstüchtig.

Im Motorraum wurde ein starker Ölverlust vorgefunden. An der Batterie des LKW waren stromführende Kabel ohne Isolierung befestigt. Daraufhin wurde der LKW einer Prüforganisation in Lüdenscheid zugeführt. Hier wurde eine technische Untersuchung durchgeführt. Im Rahmen der Überprüfung der Bremsen platzte auf dem Bremsenprüfstand die Bremsleitung. Ab diesem Zeitpunkt war keinerlei Bremswirkung mehr vorhanden.

Der LKW wurde durch einen Sachverständigen als verkehrsunsicher eingestuft. Nicht nur die Bremsanlage des LKW war anschließend ohne Funktion, auch die Motorelektronik versagte, sodass das Gefährt nicht mehr eigenständig die Prüfanlage verlassen konnte.

Die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung wurden vor Ort sichergestellt und werden über das bulgarische Konsulat der dortigen Zulassungsstelle übersandt.

Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 270,- EUR wurde vor Ort erhoben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell