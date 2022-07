Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Brandstiftung in Reihenhaus - Zeugen gesucht

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Nachdem am Sonntagnachmittag ein Reihenhaus an der Brigittenstraße in Kaldenkirchen durch einen Brand schwer beschädigt worden war (siehe unsere Meldung 652), haben die Ermittlungen jetzt ergeben, dass von einer Brandstiftung auszugehen ist.

Auch hier bittet das KK 1 um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen aller Art. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (661)

