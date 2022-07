Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Einbrüche in Baustellen - Zeugen gesucht

Kreis Viersen (ots)

Zwischen dem 25.07.2022 und dem 26.07.2022 haben sich zwei Einbrüche in verschiedene Baustellen im Kreis Viersen ereignet. Zum einen haben sich unbekannte Täter zwischen 25.07.2022, 18.30 Uhr, und 26.07.2022, 09.00 Uhr, Zugang zu einer Baustelle auf der Straße ´Clörath` in Tönisvorst-Vorst verschafft. Die Unbekannten öffneten dort befindliche Baucontainer und entwendeten diverse Baustellengeräte - vor allem elektrisch betriebenes Werkzeug aller Art, aber auch Diesel in Kanistern - mit einem Wert von circa 30.000 EUR. Zum anderen kappten unbekannte Täter zwischen dem 25.07.2022, 15.00 Uhr, und dem 26.07.2022, 08.00 Uhr, in Willich auf der Anrather Straße circa 50 Meter Starkstromkabel ab und entwendeten es. Falls Sie zu besagten Zeiten auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. AM/ (662)

